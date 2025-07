(ANSA) – PADOVA, 31 LUG – Un uomo di 54 anni, di Monselice (Padova), è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova per West Nile. La zona in cui risiede l’uomo è stata quindi oggetto di una disinfestazione straordinaria dopo che sono stati interessati 12 chilometri di fossati con prodotti antilarvali. Quello del 54enne, è il terzo caso riscontrato nrll’Ulss6 Euganea. In Veneto risultano 8 casi di West Nile dall’inizio del 2025: 5 con sintomi lievi, due neuroinvasivi e uno rilevato in un donatore di sangue. Il responsabile del Laboratorio di entomologia sanitaria dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, Fabrizio Montarsi rassicura che "non risulta al momento nessun focolaio nè a Padova nè in Veneto. I casi umani finora registrati sono stati rilevati a distanza l’uno dall’altro, sia in termini temporali che di spazio, non risultano quindi le condizioni per parlare di cluster (ANSA).