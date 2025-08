(ANSA) – ROMA, 01 AGO – "La Corte europea ha dato torto al governo italiano, chissà se anche stavolta diranno che gli abbiamo ispirati noi e che la Corte europea cerca solo di bloccare la riforma della giustizia in Italia. Si prendano la responsabilità di non aver letto le leggi italiane ed europee e di aver fatto una scelta illegale con centri inumani in Albania che calpestano i diritti fondamentali di migranti e richiedenti asilo, per cui hanno sperperato più di 800 milioni degli italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, interpellata a margine di un evento nelle Marche. (ANSA).