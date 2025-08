(ANSA) – OSTUNI, 02 AGO – Un 24enne è stato accoltellato all’addome durante una lite avvenuta all’alba di mercoledì scorso in una discoteca che si trova lungo il litorale di Ostuni. La notizia è stata diffusa solo oggi. Il giovane, residente nel nord Italia ed in vacanza in Puglia, è stato ferito per futili motivi mentre si trovava sulla pista da ballo. Il 24enne è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi dove sono stati applicati alcuni punti di sutura. Il ragazzo è stato dimesso dopo diverse ore. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai poliziotti del commissariato di Ostuni. (ANSA).