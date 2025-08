(ANSA) – ROMA, 03 AGO – "Israele deve comprendere che c’è una priorità che è la salvezza di centinaia di vite umane". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, chiudendo gli Stati generali del Mezzogiorno organizzati dal suo partito e in corso a Reggio Calabria. "Basta bombardamenti a Gaza, sì alla liberazione degli ostaggi – ha aggiunto – Bisogna costruire la pace e bisogna aiutare la popolazione. Abbiamo deciso di accogliere altri 50 palestinesi che arriveranno nei prossimi giorni. Però basta bombardamenti, il popolo palestinese non ha colpa, i criminali sono quelli di Hamas, sono loro che tengono in condizioni disumane gli ostaggi". (ANSA).