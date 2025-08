(ANSA) – ROMA, 03 AGO – "Io sono contrario a qualsiasi aumento delle tasse. Non deve aumentare nessuna tassa". Poi "sento dire ‘facciamo pagare alle banche’: un odio contro le banche. Io penso alle banche di credito cooperativo, alle popolari… chi erogherebbe il credito al piccolo artigiano, al piccolo commerciante? Non dobbiamo partire con un assalto alle banche come se fosse un assalto alla diligenza. Non si può distruggere un sistema che regge l’economia del Paese. Una furia anti banche non ha senso". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, chiudendo Gli Stati generali del Mezzogiorno di FI a Reggio Calabria. "Le banche – ha concluso – devono fare il loro dovere, devono pagare le tasse come tutti, ma sono parte del sistema. Noi dobbiamo fare in modo, in base all’economia sociale di mercato, che la produzione della ricchezza sia a vantaggio di tutti. Non serve fare guerra contro chi guadagna". (ANSA).