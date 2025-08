(ANSA) – TERLIZZI, 03 AGO – Tre ciclisti sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 231 in direzione sud, all’altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. I tre intorno alle 8.30 sono stati travolti e uccisi da un’automobile di grossa cilindrata che dopo l’impatto è finita contro il guardrail. Il conducente, che ha chiamato i soccorsi, è rimasto ferito ed è stato portato al Policlinico di Bari. Il personale del 118 non ha invece potuto fare niente per i ciclisti che sono morti poco dopo l’impatto. Sul posto ci sono gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia e i carabinieri che indagano sull’accaduto. (ANSA).