(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Missione dei ricercatori per salvare quelle che alcuni considerano le lumache più belle del mondo e svelare i loro segreti biologici. Le arboricole Polymita, in via di estinzione, hanno gusci dai colori vivaci e dalle fantasie stravaganti e stanno scomparendo dai loro habitat forestali nativi nella parte orientale di Cuba. Sfortunatamente – riporta la Bbc – queste conchiglie sono molto ricercate dai collezionisti e gli esperti di conservazione affermano che il loro commercio sta spingendo queste lumache verso l’estinzione. Biologi cubani e specialisti dell’Università di Nottingham nel Regno Unito hanno unito le forze con l’obiettivo di salvare le sei specie conosciute di Polymita. La specie più a rischio è la Polymita sulphurosa, di colore verde lime con motivi a fiamma blu attorno alle spire e bande arancioni e gialle brillanti sul guscio. Ma tutte le specie di Polymita – ricorda il media britannico – sono sorprendentemente luminose e colorate, il che costituisce di per sé un mistero evolutivo. "La loro bellezza attrae chi colleziona e commercia conchiglie. Quindi, proprio ciò che le rende diverse e interessanti per me come scienziato è, purtroppo, ciò che le mette anche in pericolo", ha spiegato il genetista evoluzionista ed esperto di molluschi, il professor Angus Davison dell’Università di Nottingham. (ANSA).