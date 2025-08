(ANSA) – ROMA, 06 AGO – L’anticiclone africano è in espansione sull’Italia portando una nuova ondata di grande caldo e afa. Da domani, infatti, la colonnina di mercurio tornerà ad impennarsi tanto che per San Lorenzo sono previsti picchi di 40°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Entro giovedì – afferma – sono previsti 35-36°C in Toscana ed Umbria e 34°C in Emilia. Al Sud e sul resto del Nord le temperature saranno leggermente più basse". Un primo picco sarà toccato tra venerdì e sabato quando Firenze e Terni potrebbero raggiungere i 39°C, ma anche in Pianura Padana si soffrirà già tantissimo: si prevedono 37°C a Reggio Emilia e Mantova, 36-37°C anche ad Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano, Mantova e Parma. Al Sud avremo massime di 37°C in Campania e Puglia, mentre la Sicilia, in un primo momento, sarà meno rovente del Centro-Nord. "Da venerdì in poi – aggiunge Tedici – il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare mentre l’afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana. A Cremona, per esempio, avremo 36°C afosi ed umidissimi, tanto che la temperatura percepita salirà fino a 41°C. A Firenze, di contro, è atteso un caldo torrido con 39°C e aria secca con umidità relativa sotto il 20% e la temperatura percepita sarà identica a quella del termometro". Nel dettaglio: – Mercoledì 6. Al Nord: sole e caldo in aumento; qualche rovescio sulle Alpi in locale sconfinamento serale verso la pianura occidentale. Al Centro: sereno con caldo in deciso aumento. Al Sud: sereno o poco nuvoloso e caldo. – Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in deciso aumento. Al Sud: sole e caldo in deciso aumento. – Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento. Tendenza: anticiclone africano in rimonta su tutta l’Italia con massime fino a 40° (ANSA).