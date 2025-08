(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Mentre la guerra, dopo tre anni e mezzo, non si ferma, prosegue nell’estate 2025 il progetto di accoglienza estiva "È più bello insieme", promosso da Caritas Italiana (con il sostegno e la promozione della Conferenza Episcopale Italiana), in collaborazione con Caritas Ukraine e Caritas Spes (le due Caritas nazionali ucraine), l’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede, la Nunziatura Apostolica in Ucraina tante diocesi italiane, le Acli e una rete sempre più ampia di realtà ecclesiali e associative sul territorio. Nato nel 2022 come risposta concreta alla tragedia della guerra in Ucraina, il progetto ha permesso negli anni l’arrivo in Italia di centinaia di minori, offrendo loro settimane di sollievo, serenità e incontro fraterno in contesti di accoglienza sicura. Anche in questi ultimi mesi estivi, l’impegno si rinnova nel segno della continuità, con il coinvolgimento di ulteriori 230 bambini e ragazzi ucraini, accolti in cinque percorsi distinti, in varie regioni del Paese. I ragazzi sono accolti a Formazza (Verbano), in Piemonte, aa Sondrio, a Comacchio (Ferrara), a Castel Volturno (Caserta). Saranno anche accolti presso famiglie italiane in otto regioni (Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Campania). Le 31 famiglie coinvolte sono state individuate con il supporto dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, Famiglie per l’Accoglienza e il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. I ragazzi ucraini con i loro accompagnatori avevano incontrato Papa Leone XIV lo scorso 3 luglio. Il progetto si inserisce in un percorso più ampio, che Caritas Italiana porta avanti fin dall’inizio della guerra, al fianco della popolazione ucraina, dentro e fuori i confini nazionali. "L’accoglienza estiva ne è una delle espressioni più immediate e generative, capace di costruire ponti anche nelle ferite della storia", sottolinea Caritas. (ANSA).