(ANSA) – PARIGI, 07 AGO – "Se la Dolce vita ha sempre goduto di una buona immagine, si è dovuto attendere che il Portogallo ponesse fine al suo regime fiscale vantaggioso affinché lo ‘Stivale’ diventasse un candidato credibile per una pensione al sole, ad immagine della Spagna": lo scrive il quotidiano Le Figaro, che oggi propone una classifica delle migliori città italiane in cui trasferirsi una volta in pensione. "Gli italiani sono dei francesi di buon umore", sottolinea il giornale, citando la celebre massima di Jean Cocteau. "Osservando da vicino i due Paesi – precisa lo storico giornale della destra d’Oltralpe – le parole del poeta francese risuonano con l’attualità. Nell’Esagono, la depressione economica e il tumulto politico affliggono più di uno. Dall’altra parte delle Alpi, la Penisola si avvale della ripresa economica e della stabilità del suo governo, la cui leader, Giorgia Meloni, ha appena superato la soglia simbolica dei 1000 giorni, fatto abbastanza raro per sottolinearlo". Altrettanti motivi, secondo Le Figaro, di scegliere il Belpaese come ‘buen retiro’ dopo una vita passata al lavoro. "Da due anni la crescita di pensionati che investono per passarci una parte dell’anno o per cambiare totalmente vita è crescente", dice l’immobiliarista basata a nel sud del Paese, Emmanuel Di Girolamo, osservando che ”in passato, erano soprattutto ex immigrati italiani a tornare nel loro Paese”. Ma ora è diverso. Al primo posto della classifica del Figaro, spicca Siena, seguita da Perugia, Pesaro, Ancona e Ravenna. Subito fuori dalla top-5, al sesto posto, Grosseto, tallonata da Pisa, Macerata, L’Aquila e Matera. Roma è all’undicesimo posto, meglio di Firenze (12), Mantova, Trieste, Lecce, Forlì e Ferrara. In Sicilia spicca Ragusa, al diciottesimo posto, seguita da Lucca e Cagliari. Ultime in classifica, quattro città calabresi: Catanzaro, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia (109). (ANSA).