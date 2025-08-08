(ANSA) – BUDDUSÒ, 08 AGO – È scattata in Gallura la caccia al killer che poco prima di mezzanotte è entrato nella sede dell’associazione del 118 Intervol di Buddusò, ospitata all’interno di un edificio privato, e ha sparato quattro, cinque colpi di pistola contro Marco Pusceddu, 50enne di Cagliari, impiegato come volontario nell’attività di soccorso privata. Secondo un primo esame esterno sul corpo della vittima, i colpi sarebbero stati sparati a distanza ravvicinata e hanno raggiunto Pusceddu al volto e al petto, uccidendolo. A sparare una persona con il volto scoperto, che subito dopo si è data alla fuga nelle vie della cittadina del Monte Acuto, nel nord est della Sardegna. I carabinieri del nucleo operativo di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, sono al lavoro da questa notte per cercare di risalire al movente che ha portato all’uccisione del soccorritore. Si seguono tutte le piste, tra le più accreditate una vendetta personale. L’arma del delitto, una pistola di piccolo calibro, non è ancora stata ritrovata. A guidare le indagini è la pm della Procura di Sassari, Elisa Succu. (ANSA).