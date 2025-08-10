(ANSA) – BOLOGNA, 10 AGO – La celebre residenza di Raul Gardini, la ‘Monaldina’, immersa nella campagna tra Ravenna e il mare, in vendita per 9,5 milioni. A riportare la presenza sul mercato deIl’immobile appartenuto all’imprenditore romagnolo, guida del Gruppo Ferruzzi e una delle figure di spicco dell’economia italiana tra gli anni Ottanta e Novanta è il quotidiano ‘Corriere Romagna’, oggi in edicola. Definito "un pezzo di storia, il luogo dove l’élite industriale italiana prendeva decisioni" è finita – secondo il giornale romagnolo – sul sito di un’agenzia immobiliare romana specializzata in lusso. Cuore della tenuta la villa costruita nel 1780 e firmata da Camillo Morigia, architetto della tomba di Dante, al centro di un parco che si estende su cinque ettari al cui interno spicca l’antico fienile, trasformato da un progetto congiunto tra Gardini e l’architetto Gae Aulenti in cui, sottolinea il ‘Corriere Romagna’ , domina, sospeso al centro dello spazio, il modellino originale del Moro di Venezia. Nel dettaglio la tenuta ‘Monaldina’ è composta dalla villa settecentesca, affiancata da una ‘guest house’ di 144 metri quadri disposta su due livelli, una residenza per il personale di 100 metri quadri, racchiusi da una siepe di lecci lunga 1,6 chilometri e alta tre metri. Nel grande giardino, trovano posto anche un eliporto; una scultura monumentale in ferro alta 14 metri, ‘Il cavallo di Leonardo’, creata da Ben Jakober e Jannick Vu, protagonista della Biennale di Venezia del 1993 e due piscine collegate da un ponte in legno. (ANSA).