(ANSA) – GENOVA, 14 AGO – Caos nel nodo autostradale genovese a causa del tamponamento tra due camion che hanno preso fuoco sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord. La società concessionaria Aspi comunica "sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda" nella giornata di bollino rosso per il caldo in Liguria emanata dal ministero della Salute. Il tratto dell’A26 resta bloccato in direzione Gravellona Toce e sono segnalati 3 chilometri di coda. Per chi è diretto a Torino o Milano Aspi consiglia di percorrere la A7 Serravalle-Genova. A causa della chiusura del tratto sulla A10 si sono formate code di 5 chilometri verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, e code di 4 chilometri in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Pegli fino al bivio con la A26. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso. (ANSA).