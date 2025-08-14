(ANSA) – MOSCA, 14 AGO – Il presidente Usa Donald Trump sta facendo "sforzi energetici e sinceri" per una pace negoziata in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, rompendo il silenzio alla vigilia del summit in Alaska. "Come tutti sanno", ha detto Putin aprendo una riunione dei massimi esponenti del potere russo in vista del vertice di domani in Alaska, l’amministrazione Trump "sta facendo sforzi energici e sinceri per fermare le ostilità, mettere fine alla crisi e raggiungere accordi che sono nell’interesse di tutte le parti coinvolte nel conflitto". Tali accordi, ha aggiunto il presidente russo, serviranno a "creare le condizioni a lungo termine della pace tra i nostri Paesi, in Europa e nel mondo intero". (ANSA).