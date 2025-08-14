(ANSA) – MILANO, 14 AGO – Sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in un luogo sicuro tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis con un’auto rubata lunedì scorso in via Saponaro, alla periferia Sud di Milano. Il provvedimento è stato eseguito tra la serata di mercoledì e la scorsa notte dalla Polizia Locale di Milano, mentre sono in corso le ricerche per trovare il quarto minore, al momento irreperibile. Il provvedimento d’urgenza, spiega la polizia locale, "si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione nelle indagini iniziali". Tutti e tre i minori saranno collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. La ragazzina di 11 anni è stata fermata, con la collaborazione della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte, sull’autostrada Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, in direzione Ventimiglia e quindi della Francia. Due fratelli, tra cui il tredicenne che guidava l’auto, sono stati fermati nel Torinese in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco. "Il provvedimento di portare in un luogo sicuro i tre ragazzini trovati coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis a Milano – fanno sapere dalla polizia locale – è stato assunto d’intesa con la Procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del Tribunale". (ANSA).