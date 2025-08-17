(ANSA) – SAN GIOVANNI AL NATISONE, 17 AGO – Ha rimproverato cinque ragazzi che avevano lasciato a terra le rispettive bici davanti al suo locale, uno di questi però, si è alzato e lo ha colpito all’occhio sinistro con un pugno. Dopo alcuni giorni la vittima, un uomo, di 73 anni, titolare dell’Ostarie al Cjanton, a San Giovanni al Natisone (Udine), ha perso l’occhio. Lo riporta il quotidiano friulano Messaggero Veneto precisando che l’aggressione si è verificata martedì sera. I cinque ciclisti sarebbero ragazzi giovanissimi e di loro per il momento si sono perse le tracce. Subito dopo l’aggressione, i ragazzi sono fuggiti mentre un amico della vittima, era corso a soccorrere quest’ultimo allertando anche carabinieri e sanitari. Mario Deganis, questo il nome del ristoratore, dopo essere stato colpito è caduto battendo la testa a terra e riportando un trauma cranico. E’ stato portato all’ospedale di Udine dove ancora si trova ricoverato. In merito alle indagini, gli investigatori potrebbero far ricorso ai filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Intanto, il Messaggero Veneto ha sentito anche il sindaco di San Giovanni al Natisone, Carlo Pali: "Condanniamo questo gesto di violenza gratuita", i ragazzi, "molto probabilmente, sono della zona, ma starà alle forze dell’ordine fare luce su quanto successo". (ANSA).