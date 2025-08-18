(ANSA) – ROVIGO, 18 AGO – Apre in provincia di Rovigo, ad Adria, un’agenzia di pompe funebri specificatamente dedicata ai riti musulmani. Ad aprire "Al Rahma" (La misericordia) – scrive oggi Il Gazzettino – è stato Rachid Hamdi, imam della comunità islamica della cittadina polesana. Le esequie musulmane hanno procedure specifiche, che spesso sono difficili da coordinare in un contesto non islamico. L’agenzia di Adria punta così a curare tutti gli aspetti rituali, garantendo tranquillità alle famiglie dalla preparazione del defunto fino alla sepoltura, attraverso la gestione delle pratiche burocratiche necessarie per il trasporto e la sepoltura, sia in un cimitero islamico in Italia che nel Paese d’origine, fino alla preghiera funebre. Per Hamdi "in Veneto non ci sono abbastanza agenzie funebri islamiche, che poi spesso non eseguono le giuste procedure. La comunità musulmana in Veneto e nella provincia di Rovigo ha bisogno di chi la aiuti in vita e in morte: in vita io li aiuto a far rispettare le varie leggi e la propria comunità, in morte li aiuto a rispettare i giusti passaggi". (ANSA).