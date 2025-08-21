(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO, 21 AGO – La premier Giorgia Meloni accarezza dolcemente un cucciolone di cane corso e poi risponde alla domanda: "Giorgia qual è il cane italiano per eccellenza?". E’ "il cane corso italiano", risponde la presidente del Consiglio. E’ quanto si vede in un breve video postato sui social dal 28enne Aldo Mondelli, nipote dell’allevatore Michele Bocci che ieri sera in una masseria a San Giovanni Rotondo ha ospitato Giorgia Meloni che in questi giorni è in vacanza in Puglia. Top secret il luogo in cui soggiorna. Si sa solo che sarebbe in Valle d’Itria, probabilmente in una villa privata a Locorotondo. Sarebbe in compagnia della figlia Ginevra e dell’ex compagno Andrea Giambruno. Con loro anche il sottosegretario alla Salute e amico della premier, Marcello Gemmato con la sua famiglia. Ieri sera, però, è andata da sola a vedere i cani corso, spiega Mondelli, e poi si è fermata a "cena nella masseria di famiglia". "Ho ricevuto la chiamata della premier che mi chiedeva di visitare l’allevamento, è arrivata intorno alle 19, dopo circa due ore di viaggio dalla Valle d’Itria, e ha visionato questo cane corso per cui lei ha una grande passione". "Sarebbe dovuta essere una visita molto rapida – aggiunge – poi le abbiamo offerto, io e la mia famiglia, formaggi, caciocavallo, e l’incontro si è trasformato in una cena tra amici in cui abbiamo parlato di politica, dell’Italia e anche di questioni personali. E’ stata felicissima, stare sempre sotto i riflettori non è facile, con noi si è sciolta un po’". (ANSA).