(ANSA) – TARCENTO, 23 AGO – Un orso in un campo di mais si è diretto di corsa verso una famiglia che, lo stava osservando, e che è riuscita a riparare velocemente nella propria abitazione. E’ accaduto nei giorni scorsi a Tarcento (Udine), nei pressi della salita al monte Bernadia. In mezzo al campo, poi si è scoperto, c’erano anche dei cinghiali che hanno devastato le coltivazioni e forse anche causato la fuga del plantigrado "Mio figlio, assieme alla nuora e ai due nipotini stava rientrando da una passeggiata serale – ha spiegato il nonno – era l’imbrunire e, all’improvviso, nell’unico campo di mais della zona, hanno notato qualcuno che sembrava stesse rubando le pannocchie. Attirati da quella scena curiosa, si sono fermati qualche minuto fino a quando dal campo è uscito l’orso, che ha iniziato a correre nella loro direzione. Per fortuna, si trovavano a pochi passi da casa e sono rientrati senza nemmeno il tempo di avere paura. E l’animale si è diretto altrove". Da un successivo sopralluogo, è emerso che al centro del campo di mais c’era anche un insediamento di cinghiali. Proprio la presenza di questi altri animali, che hanno devastato parte delle colture, probabilmente hanno sconsigliato la permanenza in zona del pur enorme antagonista. Secondo quanto apprende l’ANSA, un’orsa – probabilmente una femmina con anche cuccioli – era stata avvistata poche settimane fa proprio sul monte Bernadia. Dell’episodio sono stati informati sia la Forestale sia l’università di Udine che segue da anni un progetto relativo al censimento degli orsi in Friuli Venezia Giulia, alcuni dei quali sono stati muniti di radio collare per monitorarne gli spostamenti. (ANSA).