Un turista tedesco è disperso dal pomeriggio di oggi nel Lago di Como, nella zona di Dorio, nel Lecchese. L’uomo, 54 anni, secondo le prime informazioni aveva preso una barca a Dongo ed era uscito con la famiglia per un’escursione. Al largo, nella zona di Dorio, si sarebbe buttato in acqua, sembra per aiutare i figli che erano caduti in acqua. I bambini sono stati salvati e riportati sulla barca, ma l’uomo non è più riemerso.

I familiari hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche. Impegnati i vigili del fuoco con le squadre di Bellano e Dongo e l’elicottero Drago con i sommozzatori a bordo.

Allertati anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni.