In Altolago nonostante il maltempo sono proseguite anche oggi le ricerche del turista tedesco di 55 anni disperso da lunedì scorso nel lago a Dorio, nel Lecchese. Da ieri sera è operativo il Rov, il robot subacqueo dei vigili del fuoco arrivato dalla Sardegna per le ricerche in profondità.

Sul lago sono impegnati tre mezzi nautici dei vigili del fuoco dei comandi di Lecco e Como, la guardia costiera e la squadra nautica della polizia. Il corpo di Sergio Corsano al momento non è ancora stato identificato e le operazioni proseguiranno, tempo permettendo