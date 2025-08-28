Patrick Cutrone, vuole andare al mondiale e per questo motivo ha deciso di dare l’arrivederci a Como e giocarsi le sue chance a Parma. Un desiderio svelato dall’allenatore Cesc Fabregas. Il Bologna, vincitrice dell’ultima Coppa Italia e impegnata anche in Europa League arriva dalla sconfitta a Roma. Contro la squadra di Italiano i lariani dovranno confermare quanto di buono fatto con la Lazio. Nella prima di campionato Jacobo Ramon è stato devastante, aveva detto Fabregas e le impressioni sono le stesse che ha avuto vedendo Nico Paz.