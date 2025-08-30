In Altolago nonostante le difficoltà legate al maltempo proseguono le ricerche del turista tedesco di 55 anni disperso da lunedì scorso nel lago a Dorio, nel Lecchese. E’ operativo il Rov, il robot subacqueo dei vigili del fuoco arrivato dalla Sardegna per le ricerche in profondità.

Impegnati i mezzi nautici dei vigili del fuoco dei comandi di Lecco e Como, la guardia costiera e la squadra nautica della polizia. Il corpo di Sergio Corsano al momento non è ancora stato individuato e le operazioni proseguono senza sosta. In quel tratto il lago supera i 200 metri di profondità.