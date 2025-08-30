E’ stato recuperato dopo sei giorni di ricerche in Altolago il turista tedesco di 55 anni scomparso in acqua lunedì scorso dopo che si era tuffato per aiutare i figli, in difficoltà nel lago. Il corpo è stato individuato a oltre 200 metri di profondità dal Rov, il robot subacqueo dei vigili del fuoco arrivato sul Lario dalla Sardegna. Dopo il recupero è stato portato a Dongo.

Sergio Corsano, tedesco di origine italiana, stava trascorrendo le vacanze a Domaso con la moglie e i figli. Lunedì scorso, la famiglia ha noleggiato una barca a Dongo per un’escursione sul lago. Al largo di Dorio, nel Lecchese, la sosta per fare il bagno e il tragico incidente. Dopo aver aiutato i figli, Il 55enne è scomparso sott’acqua e non è più riemerso.