(ANSA) – WASHINGTON, 30 AGO – "Il presidente Trump ha riscontrato un’emergenza nazionale e ha agito in conformità alla legge imponendo dazi. I giudici del circuito federale stanno interferendo con il ruolo vitale e costituzionalmente centrale del presidente in politica estera. Questa decisione è sbagliata e indebolisce gli Stati Uniti sulla scena mondiale": lo scrive su X la ministra della giustizia Pam Bondi annunciando che il suo dipartimento farà ricorso contro la decisione della corte d’appello di Washington (che ha dichiarato illegali gran parte dei dazi) "e continuerà a lottare per ripristinare la legittima autorità del presidente". (ANSA).