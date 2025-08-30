(ANSA) – ROMA, 30 AGO – Altre 18 ore in compagnia del flusso instabile nord atlantico con temperature in calo, un po’ di vento e rovesci sparsi; poi tornerà l’Estate. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sabato piuttosto incerto, dapprima al Nord e in Toscana, poi verso il resto del Centro e localmente al Sud. Fino al primo mattino ci saranno rovesci in Lombardia, Nord-Est, Liguria di Levante e versante tirrenico, poi a macchia di leopardo su buona parte del Centro-Sud e ancora Triveneto ed Emilia Romagna; dal pomeriggio gli scrosci, alternati ad ampie fasi soleggiate, si limiteranno a bagnare la fascia orientale, un po’ più intensi sulla Puglia e il Friuli Venezia Giulia. Poi, la perturbazione collegata all’uragano Erin si esaurirà. L’ultima domenica di agosto sarà soleggiata e con temperature gradevoli. Anche al Sud non ci sarà più il caldo africano che a metà settimana ha portato 40-41°C specie tra Sardegna e Sicilia. La nuova settimana inizierà all’insegna dell’instabilità: lunedì mattina sono previste delle piogge sparse al Nord-Ovest; in giornata qualche velatura arriverà anche al Centro, mentre al Sud sarà piena Estate settembrina. Martedì qualche rovescio o temporale anche intenso, non solo al Nord ma anche al Centro; il meridione dovrebbe annuvolarsi in Campania con qualche piovasco mentre tra Sicilia e Calabria le temperature massime potrebbero salire di nuovo fino a 36-37°C. Dal 3 settembre, poi, non si esclude un nuovo importante cambiamento anche se non duraturo: l’Estate tornerà a bussare alla porta, riportando sole su tutta l’Italia senza eccessi termici al Nord, con una piccola ‘fiammata’ africana al Centro-Sud. Settembre, stando alle ultime elaborazioni meteo, regalerà fasi calde ed estive alternate a giornate dal sapore ottobrino e da ombrelli aperti, specie al Centro-Nord. Il meridione probabilmente resterà soleggiato e caldo più a lungo. Nel dettaglio Sabato 30. Al Nord: rovesci anche intensi poi migliora. Al Centro: rovesci sparsi, tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Al Sud: rovesci sparsi, calo termico, migliora dal pomeriggio. Domenica 31. Al Nord: bel tempo, giornata gradevole. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo, giornata gradevole. Lunedì 1. Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest in intensificazione ed estensione dalla sera. Al Centro: soleggiato e più caldo; velato in Toscana. Al Sud: bel tempo e più caldo. Tendenza: qualche rovescio anche intenso martedì 2 settembre poi alta pressione prevalente e più caldo. (ANSA).