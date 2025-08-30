(ANSA) – COPENAGHEN, 30 AGO – "Se vogliamo avere credibilità per la nostra denuncia contro la Russia in Ucraina dobbiamo opporci alle enormi atrocità commesse da Israele a Gaza, durante la guerra, ma anche nell’occupazione illegale della Palestina, compresa la Cisgiordania" ha dichiarato il Ministro degli Esteri norvegese, Espen Barth Eide, al suo arrivo all’incontro informale dei ministri degli esteri europei a Copenaghen. Barth Eide ha sottolineato l’importanza di supportare gli sforzi per costruire uno stato palestinese e far entrare l’aiuto umanitario: "Le parole non sono state abbastanza per cambiare il loro approccio e dobbiamo introdurre sanzioni economiche. Incoraggiamo inoltre gli Stati Uniti a dare i visti alla delegazione palestinese alle Nazioni Unite ". L’Europa è divisa su come agire per la situazione a Gaza ma Barth Eide si augura che l’incontro odierno a Copenaghen possa portare ad un accordo: "Credo sia un grosso peccato che non abbiamo la stessa coesione sul supporto alla Palestina e la critica contro Israele come il supporto all’Ucraina e la critica contro la Russia. Chiaramente sono due casi diversi ma entrambi sono gravi esempi di mancato rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Se dobbiamo avere un minimo di credibilità nel sud del mondo, dove vive la maggior parte della popolazione globale, dobbiamo far vedere che siamo consistenti contro gli abusi russi e israeliani". (ANSA).