(ANSA) – UDINE, 04 SET – Sette persone sono risultate positive al virus mpox, il vaiolo delle scimmie. Sei di loro sono ricoverate nella clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine, un’altra è in isolamento fiduciario. Ne dà notizia la Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. Da quanto si apprende, si tratta di due focolai distinti. Nel primo caso è coinvolta una famiglia di cinque persone – tre adulti e due bambini – in ospedale da metà agosto. In questo caso il virus proverrebbe dall’Africa. Il secondo focolaio sarebbe stato invece importato da un Paese europeo: questa microepidemia è emersa a fine agosto e riguarda soggetti residenti a Udine. Le condizioni di tutti i contagiati non destano preoccupazione: sono sotto osservazione. (ANSA).