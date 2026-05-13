Como, chiusa la voragine sul lungolago e strada riaperta

La voragine sul lungolago di Como è stata chiusa e la corsia è stata riaperta questa notte, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto annunciato da Palazzo Cernezzi. Ieri, in serata, erano sopraggiunti ulteriori problemi che hanno richiesto un nuovo intervento. Ora la corsia è tornata percorribile e al momento il problema sembra risolto.

L’enorme buca si era aperta sulla strada la scorsa settimana, dopo le abbondanti piogge. A causare il cedimento però anche l’usura dovuta al tempo. Sul posto ieri per l’intervento di ripristino l’assessore comunale ad Ambiente e Protezione civile Michele Cappelletti e il dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali e del Settore Ambiente del Comune di Como, Ciro Di Bartolo, accompagnati dai tecnici della Regione Lombardia.