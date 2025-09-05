(ANSA) – ROMA, 05 SET – Da Nord a Sud, Leonardo Di Costanzo parte in tour per le sale italiane con il suo nuovo film, ‘Elisa’, passato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia e già da oggi al cinema. In programma, una serie di incontri lungo la penisola. La partenza è fissata per domani, 6 settembre, a Padova. Al Cinema Porto Astra del capoluogo veneto ci sarà un saluto agli spettatori prima della proiezione delle 19.45. Al termine è previsto un Q&A in cui l’autore parlerà dell’opera, che racconta di Elisa, donna rinchiusa in prigione da 10 anni per l’omicidio – apparentemente immotivato – della sorella, e del suo percorso insieme a un criminologo alla scoperta di sé oltre l’amnesia e il senso di colpa. Dopodiché, già il 7 sono previsti quattro incontri a Milano insieme alla protagonista, Barbara Ronchi. Alle 19.15 panel al Fuoricinema prima del film, all’Anteo Palazzo del Cinema un saluto prima dell’inizio, alle 20.40, mentre al Multisala Colosseo qualche parola al termine della proiezione delle 19.20. Infine, al Cinema Palestrina – dove la pellicola comincerà alle 20 – è previsto un Q&A alle 22. Lunedì sarà il turno di Bologna, alle 20.45 all’Odeon, dove Di Costanzo farà saluto e intervista finale. Tripla data a Roma: il 9 settembre – solo con il regista – all’Eden (alle 21.15) e all’Eurcine (inizio alle 21, talk alle 22.45); il 10 ci saranno anche Ronchi e Diego Ribon, prima al Barberini (alle 19.40), poi al Giulio Cesare (proiezione delle 21, Q&A alle 22.45). Sabato 13 incontro con tutti e al Nuovo Sacher, moderatore Nanni Moretti (inizio film alle 20.30). Giovedì 11 sarà il momento di Firenze, dove regista e protagonista conosceranno gli spettatori dell’Arena Chiardiluna (un saluto alle 21) e del Cinema Principe (Q&A dopo la proiezione delle 20). Al Cinema Nazionale di Torino è previsto un talk con entrambi alla fine della proiezione delle 19 e un saluto prima di quella delle 21.30. La sfilza di appuntamenti in giro per l’Italia al momento si conclude il 16 al Cinema Capitol di Bolzano (regista e protagonista) e il 17 settembre a Napoli, dove al momento è certa solo la presenza dell’autore, al Multisala Filangieri e al Modernissimo. (ANSA).