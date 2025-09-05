(ANSA) – CATANZARO, 05 SET – É partita in Calabria la presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. La prima lista presentata é stata quella di Democrazia sovrana popolare, che candida a presidente Francesco Toscano, cofondatore del partito insieme a Marco Rizzo. Il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, sarà capolista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Un’altra lista che é stata presentata é quella della Lega, con capolista Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale e coordinatore regionale del partito. Confermato anche il consigliere uscente Pietro Raso. In campo inoltre l’ex sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, e Gianpaolo Bevilacqua, che é stato candidato sindaco a Lamezia Terme. È stata depositata anche la lista di "Noi Moderati" a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto. Capolista nella circoscrizione centro è la consigliera comunale di Catanzaro Lea Concolino. Alle 20 si concluderà la prima giornata per la presentazione delle liste, che riprenderà domattina alle otto per concludersi a mezzogiorno. (ANSA).