(ANSA) – CAMPOBASSO, 05 SET – Incidente mortale questo pomeriggio nelle campagne di Guglionesi, in provincia di Campobasso. Un trattore si è ribaltato finendo in una scarpata e l’uomo che era alla guida, un 48enne del luogo, è rimasto incastrato sotto le lamiere; quando i soccorsi lo hanno raggiunto, per lui purtroppo non c’era più nulla da fare. L’incidente è avvenuto in contrada Chiancate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, il 118 e i Carabinieri. I pompieri, una volta che il personale medico ha accertato il decesso, hanno messo in sicurezza l’area in attesa della rimozione della salma e del successivo recupero del mezzo agricolo. (ANSA).