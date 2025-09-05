(ANSA) – TREVISO, 05 SET – E’ ancora operativa la piattaforma web attraverso la quale è possibile accedere, previo abbonamento, ad una nutrita serie di immagini riprese da videocamere private installate in abitazioni, centri medici e studi di estetista in Italia e all’estero, e portata ieri alla luce da un’azienda della cybersicurezza di Treviso. Il provvedimento di oscuramento, è stato spiegato, può avvenire solo dopo gli accertamenti della Procura distrettuale di Venezia, operazione che richiede un certo tempo e che potrebbe essere appesantita dagli ulteriori indizi emersi nelle ore successive, affidati alla Polizia postale del Veneto. Yarix, l’azienda informatica trevigiana controllata al 55% dal gruppo toscano Var Group, nella sua ricerca ha infatti individuato altri "servizi" via web operativi con lo stesso schema, benché non così ricchi di contenuti come quello inizialmente scoperto, e che dovranno essere ugualmente portati all’attenzione degli investigatori. (ANSA).