(ANSA) – PESCARA, 10 SET – Fa discutere in Abruzzo la circolare diramata alcuni giorni fa dalla preside di un Istituto tecnico commerciale e per geometri che obbliga anche gli studenti maggiorenni a presentare la firma dei genitori per le giustificazioni in caso di assenze, ritardi o uscite anticipate da scuola. L’episodio, riportato dal Fatto Quotidiano, è avvenuto a Penne, cittadina della provincia di Pescara, dove la dirigente dell’Its Guglielmo Marconi, Angela Pizzi, ha deciso di rivedere le normali regole scolastiche con la decisione di subordinare la firma o la presenza dei genitori per le giustificazioni anche per gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. Una scelta che ha fatto scoppiare la polemica, guidata da un gruppo di genitori che contesta alla preside l’incostituzionalità e l’illegittimità del provvedimento. Prima di passare ad un esposto, i genitori hanno invitato la docente a tornare sui suoi passi e a ritirare la circolare della discordia entro sette giorni. (ANSA).