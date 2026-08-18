Como, assalto a Kean: servono almeno 40 milioni, prima offerta rifiutata. Nodo biglietti per Udine

Senso del gol e fame di vittoria cercasi. E per Cesc Fabregas l’identikit del del candidato ideale ha un nome e cognome già noto: Moise Kean. Il Como ha fatto la prima mossa per portare in squadra il centravanti della Fiorentina, però la prima offerta dei lariani è stata ritenuta insufficiente. Trenta milioni di euro complessivi: 5 per il prestito oneroso e 25 per l’obbligo di riscatto sono stati ritenuti troppo pochi. La valutazione dei Viola si aggira infatti tra i 45-50 milioni. La trattativa resta aperta, ma servirà un rilancio perché solo sopra i 40 milioni ci si può mettere a un tavolo.

L’attaccante italiano dal canto suo sta bene a Firenze, ma non gli dispiacerebbe affatto nemmeno l’idea di giocare in Champions League ed entrare a far parte del progetto dell’allenatore spagnolo. Cresciuto nel vivaio della Juventus il giocatore diventerebbe anche un elemento prezioso in ottica liste Champions. Il mercato si muove dunque nella consueta partita a scacchi con parecchie pedine ancora da sistemare.

E mentre la dirigenza pensa a comprare e soprattutto a vendere, i tifosi del Como vorrebbero semplicemente acquistare il biglietto per la prima trasferta stagionale a Udine. La trattativa con Ticketone sta risultando meno affascinante del calciomercato per via degli intoppi sorti negli ultimi giorni. Il problema riguarda la fidelity card del Como, che in molti casi la piattaforma non riesce a leggere correttamente. Risultato: la procedura online si blocca e l’acquisto non riesce ad andare a buon fine. Il Como ha confermato le difficoltà ed è in contatto con Ticketone per risolvere il problema nelle prossime ore. Per il settore ospiti dello stadio di Udine il prezzo è di 30 euro e non sarà consentito il cambio utilizzatore, quindi il biglietto sarà valido esclusivamente per il nominativo indicato al momento dell’acquisto. E quindi se sul mercato serve trovare l’accordo tra le società, per Udine, invece, serve che il sistema decida di collaborare permettendo ai tanti tifosi lariani di usufruire del loro spettacolo preferito in programma sabato alle 18.30.