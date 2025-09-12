(ANSA) – ROMA, 12 SET – Gestire una crescita che lo scorso anno "ha generato 11,1 trilioni di dollari, creando circa 348 milioni di posti di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere l’11,4% del Pil mondiale entro il 2034. Questa è la sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership. Solo in Italia, nel periodo giugno settembre si stima un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro"i spiega in una nota.. Per rispondere a queste sfide, Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25/o Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), l’evento più influente nel calendario turistico mondiale che riunirà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo. L’evento, organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo italiano, Enit S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio, affronterà il tema ‘La Grande Bellezza (del Viaggio)’, ponendo l’Italia non solo come destinazione ma come modello di esperienza turistica sostenibile e innovativa. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l’urgenza del momento: "Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. Roma rappresenta il palcoscenico ideale per questo dialogo globale, essendo un hub di patrimonio, innovazione e cultura. L’Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo". La scelta della capitale italiana non è casuale: il turismo in Italia vale il 13% del Pil con un valore economico pari a 228,5 miliardi di euro, con la spesa turistica straniera prevista in crescita del +6,9%. Il summit si aprirà con il Global Leaders’ Dialogue, una tavola rotonda che vedrà ministri e Ceo confrontarsi sulle priorità strategiche del settore. "Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l’intero comparto. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l’intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia", ha dichiarato Ivana Jelinic, AD di Enit S.p.A., evidenziando la necessità di diversificare per far conoscere le aree interne, le mete meno battute e distribuire lungo tutto il Paese i flussi turistici. (ANSA).