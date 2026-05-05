Controlli dei carabinieri di Menaggio, sei multe per il rifiuto di fare il test di droga e alcol

Controlli dei carabinieri di Menaggio sulle strade del lago di Como e nei centri abitati per la prevenzione di furti e spaccio di sostanze stupefacenti e per tutelare la sicurezza stradale. Nell’ambito dei controlli, accertate 4 violazioni per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di droga e 2 di automobilisti che si sono rifiutati di effettuare l’alcoltest. Due conducenti sono stati segnalati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Como. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.