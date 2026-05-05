Contromano in piazza Matteotti, multato e denunciato uno straniero. Aveva una patente falsa

La polizia locale di Como ha fermato ieri sera in piazza Matteotti un veicolo che procedeva contromano in direzione di piazza Amendola e via Torno. Alla guida è stato identificato un cittadino straniero, che ha mostrato agli agenti un permesso internazionale di guida risultato non autentico e non conforme alle normative vigenti.

L’uomo è stato portato al comando e denunciato per falso. Sequestrato il documento irregolare.

Il conducente è stato inoltre sanzionato per le violazioni al Codice della strada, in particolare perché circolava contromano.