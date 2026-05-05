Blevio, è allarme truffe agli anziani. L’appello del Comune: “Non aprite agli sconosciuti”

Ai finti agenti delle forze dell’ordine si aggiungono le telefonate sospette, quelle che prima mandano in allarme e dopo chiedono soldi. E poi ci sono i finti tecnici che si presentano alla porta di casa: è boom di truffe agli anziani in tutta la provincia di Como.

Boom di truffe agli anziani nel Comasco, l’allarme da Blevio

L’ultimo allarme arriva da Blevio, dove alcune segnalazioni hanno alimentato più di qualche timore. A lanciare un appello alla cittadinanza è l’amministrazione comunale, che invita a prestare massima attenzione a persone che dichiarano di essere tecnici incaricati a effettuare controlli, letture o verifiche legate ai contatori dell’acqua.

Eventuali operatori autorizzati, ricordano dal Comune di Blevio, devono poter essere identificabili e, in ogni caso, non sono autorizzati a richiedere denaro, controllare oggetti di valore, entrare nelle abitazioni per motivi non strettamente legati al servizio o proporre interventi non comunicati ufficialmente.

I consigli per evitare di essere truffati

Il consiglio, quindi, è quello di non aprire mai a persone sospette e mai fare entrare in casa gli sconosciuti, soprattutto se si è soli. Utile poi chiedere un tesserino di riconoscimento e, in caso di dubbio, mettersi rapidamente in contatto con familiari, vicini o forze dell’ordine. Fondamentale non consegnare denaro, documenti o oggetti personali. Un’attenzione particolare è rivolta alle persone anziane e fragili, che devono essere aiutate e informate a riconoscere possibili tentativi di truffa. Un invito affinché tutti collaborino per il bene della comunità, per prevenire episodi simili e tutelare la sicurezza dell’intera cittadinanza.

C’è chi con una scusa entra in casa di anziani, e non solo, e fa razzia di preziosi e denaro. Chi riesce a ingannarli con un finto sms e chi con altre scuse si fa consegnare soldi e altri beni di valore. Soltanto negli scorsi giorni era successo a Ponte Lambro e Cermenate e lo stesso a Lurate Caccivio, dove la tentata truffa però era stata sventata. Ma non finisce sempre nel migliore dei modi e, per questo, è fondamentale restare in allerta e seguire consigli semplici ma efficaci.