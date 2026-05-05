Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un gesto semplice che salva vite: l’impegno di Asst Lariana e Cof Lanzo Hospital

Si celebra oggi la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, un gesto semplice e veloce che salva vite. Un’iniziativa promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità con l’intento di mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani. In occasione della diciottesima edizione, lo slogan è “Action save lives”. La campagna ha l’obiettivo di promuovere pratiche ottimali di igiene delle mani e introdurre questa pratica nei piani d’azione nazionali per il controllo delle infezioni. Fondamentale, inoltre, sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare i Paesi ad agire per migliorare il controllo delle infezioni.

Giornata mondiale dell’igiene delle mani, le iniziative di Asst Lariana

Per l’occasione Asst Lariana ha organizzato diverse iniziative, con banchetti informativi all’ingresso Sant’Anna, dell’ospedale di Menaggio e del presidio di Mariano Comense, oltre che a Olgiate Comasco. Ai banchetti, a cura delle infermiere dell’ufficio epidemiologico di Asst Lariana, è possibile effettuare un test e ricevere consigli utili.

Al Sant’Anna è in programma anche un incontro tra il personale dell’ufficio epidemiologico, alcuni studenti di Infermieristica, i bambini che frequentano il nido aziendale e i bambini ricoverati in Pediatria per spiegare loro l’importanza dell’igiene mani.

L’ufficio Epidemiologico di Asst Lariana è composto da Simona Cimetti, che ne è la coordinatrice infermieristica, e dalle infermiere Anna Fumagalli, Elvira Alberti, Cristina Casartelli e Bruna Porta. Si interfaccia, tra gli altri, con il Comitato Infezioni Ospedaliere la cui referente è la dottoressa Rosanna Catella.

L’impegno del CofLanzo Hospital

Anche il Cof Lanzo Hospital aderisce alla campagna. Si tratta di “uno strumento fondamentale di tutela della salute, tanto in ospedale quanto nella quotidianità di ciascuno di noi”, è il commento direttore sanitario Gianluca Merlano.

L’appuntamento di oggi coinvolge strutture sanitarie, operatori e cittadini con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione fondata su semplici comportamenti quotidiani. Lavare e igienizzare correttamente le mani rappresenta infatti un gesto essenziale per ridurre la diffusione di virus, batteri e infezioni. Un’azione apparentemente banale, ma capace di incidere in modo significativo sulla sicurezza dei pazienti, sulla protezione delle persone fragili e sul benessere di tutti.

Per questo motivo, la giornata del 5 maggio non si esaurisce in una ricorrenza simbolica, ma invita a trasformare una buona abitudine in una pratica costante: prima e dopo i pasti, dopo aver usato i mezzi pubblici, al rientro a casa, nei luoghi di lavoro e in ogni situazione di contatto condiviso. La prevenzione, ricordano gli esperti, passa spesso dai gesti più semplici.