Dal 2 giugno riapre al pubblico il Monumento ai Caduti di Como

Dal 2 giugno prossimo il Monumento ai Caduti di Como sarà aperto al pubblico. “E’ un passo fondamentale per la nostra identità culturale – sottolinea il sindaco Alessandro Rapinese – Restituire l’accesso al Monumento ai Caduti significa onorare la nostra storia e offrire ai visitatori un luogo di riflessione unico nel cuore della città”.

Il Monumento ai Caduti fu realizzato nei primi anni Trenta, dopo una serie di progetti non ritenuti idonei. In occasione della visita a una mostra di Antonio Sant’Elia al Broletto della città, Filippo Tommaso Marinetti suggerì di realizzare la torre celebrativa traendo spunto proprio da un disegno di Sant’Elia. Furono coinvolti, nella trasformazione architettonica del disegno, prima Enrico Prampolini, poi Attilio Terragni e, infine, a realizzazione avanzata, anche Giuseppe Terragni.

Il Monumento sarà aperto mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e sabato e domenica dalle 14 alle 18, fino al 4 novembre. Aperture straordinarie il 2 giugno e il 4 novembre dalle 14 alle 18. Dal 22 maggio sarà possibile acquistare il biglietto di accesso sul sito https://museicomo.vivaticket.it/ Il biglietto intero costa 6 euro.