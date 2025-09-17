(ANSA) – ANCONA, 17 SET – "Nelle ultime ore un sindaco di sinistra di una grande città del nord ha detto che gli agenti di polizia locale non dovranno più usare il taser per rendere innocui i delinquenti. Noi siamo diversi, vorremmo che tutti gli agenti della polizia locale potessero usare il taser". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco di piazza Roma, ad Ancona, durante l’evento del centrodestra per sostenere la corsa alla presidenza delle Marche di Francesco Acquaroli. (ANSA).