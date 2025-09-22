(ANSA) – MATERA, 22 SET – "Restiamo umani", "Giù le mani dalla Palestina", "Stop al genocidio", "Pace oggi e per sempre": sono alcuni dei messaggi apparsi sugli striscioni esposti dai manifestanti pro Palestina lungo le vie di Matera. Alcune centinaia di persone – tra le quali molti giovani – nel pomeriggio si sono radunate in piazza Vittorio Veneto, davanti al palazzo della Prefettura, per dare il via al corteo che ha attraversato le strade del centro cittadino. La manifestazione si concluderà nuovamente nella piazza principale della città dei Sassi, dove sono previsti interventi e momenti di approfondimento. Gli organizzatori chiedono "un segnale concreto per fermare il genocidio del popolo palestinese" e sollecitano "il sostegno all’arrivo degli aiuti per la popolazione vessata dai bombardamenti e dalla fame". Da qui l’appello al governo nazionale "a non essere complice di quanto sta tristemente accadendo in Palestina". (ANSA).