Udinese-Como, in vendita i biglietti del settore ospiti

Domenica appuntamento a Liverpool, poi il sabato successivo il via del campionato a Udine. Conto alla rovescia per il Como verso l’inizio della stagione ufficiale. Per i tifosi lariani che intendono affrontare la trasferta in Friuli (sabato 22 agosto, ore 18.30) sono disponibili i biglietti del settore ospite
I tagliandi sono acquistabili online attraverso il circuito TicketOne, presso le rivendite autorizzate e presso le biglietterie del Bluenergy Stadium.
Come da disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella Provincia di Como potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card del Como 1907. Non sarà consentito effettuare il cambio utilizzatore del titolo di accesso. Il biglietto resterà pertanto valido esclusivamente per l’intestatario indicato al momento dell’acquisto.