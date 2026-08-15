Ferragosto, i vigili del fuoco richiamano al senso civico e alla massima attenzione

Ferragosto, giornata di gite, pic-nic e di persone che si muoveranno in un contesto estremamente delicato. Lo ha testimoniato l’incendio di questi giorni a Como sul Monte Goi.

I vigili del fuoco della Lombardia hanno diffuso un messaggio con un fermo richiamo al senso civico.

“L’attuale stato di alto rischio di incendio boschivo dichiarato da Regione Lombardia impone la massima attenzione – spiegano i vigili del fuoco – In vista della giornata di Ferragosto si richiama pertanto la popolazione al rigoroso rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti, nonché all’adozione di comportamenti responsabili, al fine di evitare l’innesco di nuovi focolai in un territorio già fortemente provato dagli incendi delle ultime settimane”.



Proprio per questa situazione, a Schignano è stato annullato uno spettacolo di fuochi d’artificio previsto per la giornata di Ferragosto. Non mancano invece le polemiche nelle località . tra cui Cernobbio – dove eventi di questo tipo sono stati confermati.

Dal Lecchese da Imbersago, la decisione, in occasione della veglia dell’Assunta di ieri sera, di non utilizzare candele. Sempre a Imbersago, tra l’altro, con il fiume Adda in secca è stato fermato lo storico traghetto di Leonardo Da Vinci.