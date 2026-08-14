Lido di Locarno, principio di annegamento in piscina per un bambino italiano di 3 anni

Principio di annegamento per un bambino di 3 anni oggi poco prima delle 17.30 al Lido di Locarno. Lo fa sapere la polizia cantonale. Il piccolo, italiano residente in Italia, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, è finito sott’acqua mentre si trovava in una piscina dello stabilimento. Il bambino è stato soccorso da alcuni presenti e dal personale della struttura, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), che hanno prestato le prime cure al bambino e l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.