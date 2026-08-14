L’incendio sul Monte Goi, un grande lavoro di squadra per spegnere le fiamme

La situazione è migliorata rispetto ad una notte drammatica, con le fiamme vicine alle case e alla via Oltrecolle, ma l’emergenza per l’incendio sul Monte Goi non è cessata. Proseguono le operazioni di spegnimento del rogo con tutte le forze in campo. I Canadair e gli elicotteri hanno dato un contributo prezioso a quello che è stato un grande lavoro di squadra. Cinquanta persone rimangono sfollate. Il centro di coordinamento delle operazioni è stato posto in piazza d’Armi a Muggiò.

In questo momento l’attenzione è rivolta soprattutto ai possibili focolai che in ogni momento possono risvegliarsi e creare problemi.

Massima allerta, dunque, e seppure con maggiore tranquillità rispetto all’ultima notte la concentrazione rimane sempre massima per vincere la battaglia contro le fiamme.

Una notte, si è detta, molto critica. Il fronte dell’incendio scoppiato giovedì poco le 15 è progressivamente aumentato e si è spostato sul fronte affacciato sul centro città. La situazione è stata resa ancora più delicata per il forte vento che ha favorito la propagazione delle fiamme e ha spinto il fumo e il materiale combusto anche verso altre zone della provincia, in particolare Cernobbio e Moltrasio.

Ore molto difficili per Como. Il fuoco ha impegnato duramente le squadre dei vigili del fuoco per fermare l’avanzata delle fiamme e impedire che il rogo raggiungesse le abitazioni e la città lungo la linea via Oltrecolle, il viadotto dei Lavatoi, la zona di Albate, quindi la direttrice verso Val Fresca e Lipomo. Un lavoro premiato all’1.20, quando le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a fermare l’avanzata delle fiamme verso la zona di Oltrecolle. Proprio il tratto tra via Oltrecolle e il Viadotto dei Lavatoi è stato chiuso.

Per precauzione sono state evacuate delle case. Cinquanta il numero di persone e affidate all’assistenza della Croce Rossa Italiana–Comitato di Como e della Protezione Civile.

A rafforzare le squadre di Como e della provincia sono giunti colleghi dai Comandi di Lecco, Varese, Monza, Milano, Bergamo, Cremona e da altri territori, con ulteriori rinforzi da Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Al loro fianco tutte le forze dell’ordine del territorio, oltre a diverse squadre di volontari antiincendio della provincia di Como, con un Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). La Polizia Locale stata è impegnata nelle attività di gestione della viabilità e di supporto all’ordine pubblico.