(ANSA) – GENOVA, 23 SET – Nelle prossime ore la Regione Liguria invierà a Roma la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per la Val Fontanabuona a seguito dei danni provocati dal maltempo, inserendo nella relazione anche il quadro della situazione della Val Bormida e dello spezzino in modo da accelerare il più possibile l’iter. Lo annuncia l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale. "Del tema ho già parlato personalmente ieri con il vice capo dipartimento nazionale della Protezione civile Natale Mazzei, – spiega l’assessore – evidenziandogli l’urgenza di accelerare il più possibile l’erogazione dei ristori ai privati per l’emergenza dell’anno scorso in Val Bormida per dare loro un po’ di respiro. Certamente gli eventi meteorologici cui assistiamo sono senza precedenti ma la Liguria sa reagire con grande tempestività ed efficacia, rispristinando in poche ore strade e collegamenti per chi era isolato. In altre Regioni, purtroppo, le conseguenze sono state tragiche e spesso la nostra Protezione civile è intervenuta in soccorso alla popolazione". (ANSA).