Como, nuovo parcheggio di via Belvedere con 51 posti auto. Domani l’inaugurazione

Verrà inaugurato domani alle 14 il nuovo parcheggio di via Belvedere a Como. “La nuova area di sosta – aveva spiegato il sindaco Alessandro Rapinese a Etv lo scorso marzo – dovrebbe decongestionare la zona e contribuire a risolvere le problematiche per i pendolari”.

Il nuovo parcheggio, con 51 posti auto, 49 stalli blu e due riservati a persone con disabilità, è stato realizzato da un privato, l’azienda Steriline, tra le opere di compensazione nell’ambito del progetto che ha portato la società a realizzare la nuova sede nella ex motorizzazione di via Tentorio.

I parcheggi avranno una tariffa di un euro per l’intera giornata, soltanto nei giorni feriali, dalle 8 alle 19. “Dove i parcheggi sono a pagamento, anche con una tariffa di un solo euro i posti si trovano – aveva detto ancora il sindaco – Sarà al servizio dei pendolari e del campo sportivo di via Belvedere”.

L’importo complessivo dei lavori, che prevedono anche la realizzazione di un tratto di marciapiede sulla via Belvedere dalla chiesa di Sant’Antonio a via Confalonieri, ammonta a 198.500 euro.

All’inaugurazione di domani interverrà il sindaco Rapinese, assieme ai rappresentanti dell’amministrazione e della società esecutrice dei lavori.