Mister Fabregas: “Un giorno storico per il Como, i suoi tifosi e tutta la città”

“Una giornata storica per il Como, i giocatori, i tifosi e tutta la città”. Da mister Cesc Fabregas al termine del match nessun commento sulla partita vinta per 1-0 contro il Verona. L’allenatore ha voluto parlare soltanto della matematica qualificazione ad un torneo europeo della prossima stagione. “Un percorso incredibile – ha detto – Proprio due anni fa, il 10 maggio, festeggiavamo la promozione in serie A. Ora questo nuovo traguardo che segna un percorso incredibile”.

“Ora bisogna soltanto festeggiare – ha aggiunto Fabregas – per un obiettivo che non era mai stato raggiunto. Penso a quei tifosi che mi mandavano le foto di quando erano in 20-25 a seguire le trasferte in C e in D. Tutto questo ha un valore incredibile. E ora? Mancano due partite alla fine. Da lunedì ci penseremo e vedremo se si potrà volare ancora più in alto. Saranno 14 giorni incredibili”.

“Bisogna godersi le giornate di felicità – ha spiegato ancora l’allenatore del Como – che nella nostra carriera non sono molte. Io sono sempre stato un passo indietro e non mi sono mai sbilanciato, ma oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ma non solo. Penso a chi è stato con noi e meriterebbe di essere qui in campo con noi: cito Bellemo, Cerri, Iovine, Gatto, Gabrielloni. Ringrazio poi Mirwan Suwarso per la sua visione, per avere deciso di investire sul Como e tutta la proprietà. Anche tra decenni si parlerà di quello che hanno fatto questi ragazzi”.

Ma il campionato non è finito: “E’ giusto festeggiare, poi tutti concentrati sulle ultime partite. Vogliamo chiudere alla grande”.